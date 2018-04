Soja duurder door tegenvallende productie

Door tegenvallende wereldproductie stijgt de prijs van sojabonen.

Op de termijnmarkt in Chicago steeg de notering van het juli-2018-contract naar de hoogste stand in ruim een maand. Vooral in Argentinië hebben de sojabonen het moeilijk door droogte. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) schat dat Argentinië dit seizoen niet meer dan 40 miljoen ton sojabonen oogst. Dat is maar liefst 31% minder dan vorig seizoen. De droogte reduceert de Argentijnse maisoogst met 21% naar 33 miljoen ton.

Brazilië oogst een record van 115 miljoen ton sojabonen, maar dat verhindert niet dat de wereldproductie blijft steken op 335 miljoen ton (-5% t.o.v. vorig seizoen) tegenover een verbruik van 342 miljoen ton. Daardoor krimpt de voorraad sojabonen dit seizoen naar 91 miljoen ton, een daling van 6%. Het is de eerste voorraadkrimp in de wereld in zes jaar.

Recordhoeveelheid tarwe op voorraad

Verder heeft de nieuwste Wasde-prognose van het USDA over het wereldwijde verbruik en de productie van agrarische grondstoffen niet veel effect op de markt. Het USDA verwacht dat de wereld eind dit seizoen een tarwevoorraad heeft van 271 miljoen ton. Dat is een record. De maisvoorraad in de wereld krimpt dit seizoen 2017/2018 naar 198 miljoen ton, de kleinste voorraad in vier jaar. Maar deze effecten zijn al verwerkt in de mais- en tarweprijzen.