SPNA: wintertarwe staat er redelijk bij

De wintertarwe staat er redelijk tot goed bij, ondanks de matige zaaiomstandigheden in het natte najaar van 2017.

Dat constateert het noordelijke onderzoeksinstituut SPNA in de eerste graanziektebarometer van dit seizoen. Veel wintertarwe is laat gezaaid of vervangen door zomertarwe, maar de vorstperiode van begin maart is goed geweest voor de structuur van de grond. Ook is een eventuele aantasting van gele roest hierdoor flink verminderd of verdwenen. SPNA ziet op dit moment weinig bijzonderheden in de wintertarwe. De ziektedruk is laag, al is er op het onderste blad dicht bij de grond wel wat sneeuwschimmel te zien.

Lage ziektedruk in 2017

Terugkijkend op 2017 stelt SPNA dat de ziektedruk gedurende het seizoen meeviel. Aantastingen van septoria en gele roest waren wel aanwezig, maar deze bleven over het algemeen goed beheersbaar. Echter, later in het seizoen werden aantastingen van sneeuwschimmel goed zichtbaar. Hier en daar werd ook wat bruine roest gesignaleerd. De opbrengsten van de wintertarwe van oogst 2017 waren over het algemeen goed, aldus SPNA.