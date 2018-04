Rabobank: sojanotering duikt omlaag in Chicago

De termijnmarktnotering voor sojabonen en katoen staat onder druk.

Dat stelt Rabobank in het maandelijkse rapport (april) Agri Commodity Markets Research. Op 2 april heeft de Amerikaanse overheid een importheffing van 25% op 1.300 Chinese producten ingesteld, ter waarde van $ 50 miljard. Als reactie hierop heeft China aangekondigd dat het van plan is om op 106 Amerikaanse producten, waaronder sojabonen, katoen en goede kwaliteit tarwe, ook 25% invoerheffing door te voeren. Wanneer deze heffingen worden doorgevoerd is afhankelijk van wanneer de Verenigde Staten importheffingen op Chinese producten toepast.

Zo snel mogelijk exporteren om heffing voor te blijven

De spanningen op de markt nemen hierdoor toe. Analisten van Rabobank verwachten dat exporteurs van Amerikaanse sojabonen zullen proberen de verkochte sojabonen zo snel mogelijk naar China te verschepen, zodat de sojabonen voor het doorvoeren van de importheffingen in China aankomen.

Chinese medewerkers lossen een schip met sojabonen in de haven van Nantong. - Foto: ANP

De noteringen van sojabonen daalden 4 april ruim 5%, maar herstelden vervolgens ook iets op de termijnmarkt in Chicago. De verwachting was dat de verkopen toenamen. Maar onzekerheid blijft overheersen op de markt zolang het niet duidelijk is of en wanneer de 25% importheffing wordt toegepast. Die onzekerheid kan nog weken aanhouden. Dat kan ervoor zorgen dat exporteurs de komende weken alsnog zoveel mogelijk sojabonen naar China proberen te verschepen. Hierdoor kan de fysieke prijs van sojabonen gaan stijgen in Amerika, omdat de vraag aantrekt.

Meer effect van Chinese heffingen

Meerdere factoren zijn van belang als China de heffingen doorvoert, aldus Rabobank. Het kan zijn dat de vraag van China naar sojabonen niet wordt ingevuld zonder Amerikaans aanbod. China importeert naar verwachting 97 miljoen ton sojabonen in seizoen 2017-’18 (zonder heffingen), maar met importheffingen wordt deze hoeveelheid waarschijnlijk niet gehaald.

Een andere factor is dat de Amerikaanse exportprijzen voor sojabonen moeten dalen naar een competitief punt, zodat de 25% importheffing niet meer van invloed is. Dat moet echter ook passen naast hogere prijzen in andere Zuid-Amerikaanse landen.

Tot slot verwacht Rabobank minimale veranderingen in het Amerikaanse sojabonen areaal. De inzaaiperiode van mais start binnenkort in de VS en het is onwaarschijnlijk dat China de komende 2 maanden duidelijkheid gaat geven. In de tussentijd zullen de maisnoteringen in Chicago onder druk blijven staan.