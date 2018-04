Proef voor beste bestrijding van duist in granen

Adviesbureau Delphy onderzoekt met diverse partners, waaronder de Graanacademie en Dow-DuPont, het effect van het spuitsysteem op de bestrijding van duist bij verschillende middelencombinaties.

Een effectieve bestrijding van duist is nog altijd een uitdaging in de graanteelt. De grassoort duist vertoont steeds vaker resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen en kan leiden tot flink opbrengstderving in de teelt.

Timing en middelenkeuze

De juiste timing en middelenkeuze is van groot belang, weet Delphy. “Bij vroeg beginnen met middelen met een contactwerking is het essentieel dat de duist wordt geraakt. De spuittechniek kan bijdragen aan een betere bedekking.”

Het onderzoek is aangelegd op een perceel zware grond in het noordoosten van Groningen waarvan bekend is dat er veel duist aanwezig is. Met de bespuitingen is gewacht tot het voorjaar op een moment dat de duist net boven stond (naaldstadium).

Binnen de middelencombinaties worden de spuitsystemen conventioneel, luchtondersteuning, luchtvloeistofdop en WingSprayer vergeleken. Elk systeem is hierbij optimaal afgesteld.