Onderzoek naar bladziekten suikerbiet nu landelijk

Adviesbureau Delphy breidt het onderzoek naar de verschillen tussen suikerbietenrassen en hun gevoeligheid voor bladziekten van Drenthe, Flevoland en Limburg dit seizoen uit naar Zeeland.

In 2017 zag Delphy op veel plaatsen dat zelfs bij een intensief spuitschema bladziekten, vooral cercospora, soms moeilijk te bestrijden zijn. Bewustwording bij telers is het streven, stelt Delphy-adviseur Harm de Boer, die verwacht dat bladvlekkenziekten toenemen door uitbreiding en dus intensivering van de bietenteelt. “Deze ziekten kunnen beter worden bestreden en er hoeft minder tegen te worden gespoten als je het juiste ras kiest en weet welk middel je wanneer moet toepassen. Daar is geld mee te verdienen.”

Rassenkeuze per gebied

In het Noordoosten leidt het reeds jarenlange onderzoek van Delphy al tot andere rassenkeuzes, merkt De Boer. Maar elk gebied kent zijn eigen rassen, doordat er andere resistenties urgent zijn. Daarom wordt het onderzoek op meerdere locaties uitgevoerd. “Wij zijn ook wel nieuwsgierig wat er in Zeeland uit komt. Zowel op zand als op klei is het onderzoek interessant.”

In het onderzoek wordt van een ras een gedeelte wel behandeld tegen bladziekten en een ander gedeelte niet. Per regio zijn de rassen gezaaid die passen in het betreffende gebied. Ze worden gedurende het groeiseizoen intensief gevolgd op de ontwikkeling van bladziekten.

Delphy hoopt dat de suikerindustrie gaat participeren in het bladvlekkenonderzoek.