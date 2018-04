NAV: marktvoorstel Hogan prima, wel aanbod reguleren

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) juicht het toe dat landbouwcommissaris Phil Hogan de positie van de boer in de keten wil versterken. Maar er is meer nodig, vindt NAV-bestuurder Keimpe van der Heide.

Dat wat Hogan voorstelt, is niet voldoende, vindt Van der Heide. “Bij een overaanbod blijven we zitten met sterk dalende prijzen voor de akkerbouwers. Daarom moeten we het aanbod beter kunnen afstemmen op de vraag.”

Hogan wil de betalingstermijnen beperken tot maximaal 30 dagen, een verbod op het annuleren van orders en een verbod op het eenzijdig aanpassen van leveringsvoorwaarden. Volgens Van der Heide wil Hogan ook een onafhankelijke autoriteit instellen voor de voedselketen. “De NAV is blij met deze voorstellen. Maar het is ook nodig dat de akkerbouwers op een slimme manier het aanbod beter kunnen afstemmen op de vraag. Bij wereldgewassen als graan en suiker moeten er goede regels komen voor een eerlijke handel. Bij gewassen als aardappelen en uien moet aanbodbeheersing mogelijk zijn. Deze producten zijn niet stapelbaar. Bij de nieuwe oogst is de oude oogst vrijwel op.”

‘Aanbodbeheersing in meerdere landen tegelijk’

Van der Heide verwijst naar het voornemen van zuivelbedrijf FrieslandCampina om de melkaanvoer te reguleren. “Dat past in wat de NAV in de akkerbouw wil. Maar afspraken over aanbodbeheersing moet je wel in meerdere landen tegelijk doen.”