Meer kans op septoria in wintertarwe

De wintertarwe maakt een groeispurt na het zonnige weer van de afgelopen dagen. Maar septoria en gele roest vragen om aandacht.

Dit meldt Bayer CropScience in de tweede ziektemonitoring van dit seizoen. Volgens de producent van gewasbeschermingsmiddelen zijn veel percelen toe aan een bladziektenbestrijding, de T1-bespuiting.

Gewas toont groen, maar toch geïnfecteerd

Voor het oog is septoria niet toegenomen. Maar dat is schone schijn, zegt gewasadviseur Harm Groeneweg. “De gewassen tonen mooi groen door het vele nieuwe blad. Maar de zware buien in de tweede week van april hebben septoria veel infectiekansen gegeven. Het verraderlijke van septoria is dat het minstens twee twee weken duurt voordat de aantasting zichtbaar wordt. Ook valt er deze week weer enige regen, wat septoria opnieuw kansen biedt.”

In het Zuidoosten en Zuidwesten is gele roest in opmars, constateert Groeneweg. “De omstandigheden deze week zijn voor gele roest zeer gunstig. Zonder effectieve maatregelen kan deze ziekte explosief uitbreiden en voor veel schade zorgen. Ook in het midden en noorden van het land zullen telers gele roest in de gaten moeten houden. Verder vinden we op enkele percelen onderin het gewas enige sneeuwschimmel. In Limburg is ook meeldauw actief.”

Controle door heel Nederland

Bayer CropScience voert de monitoring om de twee weken uit op 47 percelen wintertarwe, verspreid over alle akkerbouwregio’s in Nederland. Op 4 mei volgt de volgende ziektemonitoring.