Meer graan in het bouwplan

Akkerbouwers neigen naar een groter aandeel granen in de bouwplannen. Dat blijkt uit een online vragenlijst van Boerderij, waarin is gevraagd naar de bouwplanplannen voor 2018.

Aanleiding hiervoor is de verwachte areaalkrimp in zowel uien als peen en industriegroente en cichorei. Bovendien zijn de suikerprijzen laag en de contracten voor consumptieaardappelen verlaagd.

Uit een kleine 100 respondenten blijkt dat graan in populariteit is gestegen; 32% zegt meer graan te telen in 2018 en 34% houdt de oppervlakte graan gelijk, wat ook relatief veel is. Een klein deel zegt geen graan te telen (13,2%).

Graan zaaien. In 2018 lijken er meer hectares graan te komen in Nederland. - Foto: Mark Pasveer

Meer bloembollen en pootgoed

Bloembollen zijn meer in trek dit jaar, dit gewas gaat economisch goed. Pootgoed springt er ook positief uit met een veel groter aandeel groeiers (20%) dan krimpers (8%).

Meeste verschuivingen bij suikerbieten

Na graan is suikerbieten echter de grootste stijger (plus 22,4%), gevolgd door consumptieaardappelen met ruim 21% meer. Bijzonder genoeg is suikerbieten ook het grootste gewas waarvan de invullers van de poll zeggen minder van te telen in 2018 (24% zegt minder). Ook is dit het grootste gewas dat gelijk blijft in oppervlakte. Kortom; hier zijn enkele verschuivingen, een deel teelt meer en een deel minder. Grosse modo blijft het dus gelijk.