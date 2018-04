Groot verschil in bietenzaai noordoosten en zuidwesten

In Midden- en Noordoost-Nederland zijn in de afgelopen week veel bieten gezaaid.

In het westen en zuidwesten lag de zaai nagenoeg stil. Gemiddeld is ruim 35% gezaaid. In Flevoland is dit ruim 90%, in Zeeuws-Vlaanderen slechts 3%.

Zaai nog steeds uitgesteld na zware buien

Vorige week zijn in het zuidwesten verspreid hier en daar zeer forse buien gevallen. Het is daar nog steeds nat, waardoor de zaai nog steeds moet worden uitgesteld. Daar waar al gezaaid was komt soms korstvorming voor. De weersvooruitzichten zijn goed, waardoor wordt verwacht dat eind deze week de werkzaamheden ook hier zullen worden opgepakt.

Bietentelers zijn hier en daar, meer noodgedwongen, bezig met draineerbuizen door te spuiten. Vanuit verschillende regio’s in midden en noord wordt schade door emelten en slakken gemeld. Deze week wordt een bietenperceel overgezaaid als gevolg van vraat door emelten en ritnaalden.

Goede stand vroeg gezaaide bieten

Bij de vroeg gezaaide bieten is de stand gemiddeld erg goed. In Flevoland hebben enkele telers de bieten van rond 26 maart gezaaid in verband met korstvorming gerold, geëgd of inmiddels beregend. De regen van afgelopen weekend kwam hier goed uit. Er is wel een perceel wegens de dikke korst overgezaaid.