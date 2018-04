Grondbewerking bepalend voor bodemstructuur

Grondbewerking en composttoevoeging hebben na 7 jaar toepassing een duidelijk effect op de bodemstructuur.

Dat blijkt uit visuele bodemstructuurbeoordelingen in het systeemonderzoek ‘Bodemkwaliteit op Zand’ op het proefbedrijf Vredepeel van Wageningen University & Research. In het project worden verschillende bedrijfssystemen meerjarig met elkaar vergeleken.

Meer en betere beworteling

In het gangbare systeem zagen de onderzoekers bij ploegen grote structuurverschillen tussen wel of geen extra composttoevoeging. In de plot met compost was er meer en betere beworteling en daarnaast was de structuur kruimeliger, kluiten braken minder scherp af. Bij niet-kerende grondbewerking (NKG) zagen de onderzoekers de effecten van compost op structuur en beworteling ook terug, maar in mindere mate.

Grondbewerking op proefboerderij Vredepeel. De soort grondbewerking heeft invloed op de structuur. - Foto: Bert Jansen

De grondbewerking zelf had in het gangbare systeem ook een zichtbaar effect op de structuur van de bodem. De bovengrond lijkt bij toepassing van NKG iets minder beworteld, de wortels zijn dikker en er waren meer witte (levende) wortels zichtbaar. De structuurelementen zijn wat scherper in NKG ten opzichte van ploegen, maar wel nog steeds goed doorworteld. In het biologische systeem zijn veel minder verschillen gevonden.