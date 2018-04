Graanprijzen gaan verder omhoog

Zowel voor tarwe als mais zitten de prijzen in de lift. De EU-tarwenoteringen stijgen minder hard dan in de Verenigde Staten. De export vanuit de EU verliep niet soepel.

De tarwenoteringen stegen vorige week. De condities van de wintertarwe blijven slecht in de Verenigde Staten (VS), waardoor in Chicago de prijs omhoog bewoog. Op de termijnmarkt in Chicago stond de tarwenotering voor het eerstaflopende contract afgelopen vrijdag 4,7% hoger dan een week eerder. Ook lijkt de tarwe in Australië en Argentinië te kampen met te weinig neerslag, waardoor — ondanks hoge voorraden — internationale tarwenoteringen omhoog gingen. De tarweprijsindex van het International Grains Council (IGC) stond afgelopen vrijdag 3,3% hoger op 187 punten (2000 = 100) dan een week eerder. Daarmee staat de prijsindex op hetzelfde niveau als begin maart.

Export EU loopt niet vlot

De tarwenotering steeg minder hard in Europa dan in de VS. In tegenstelling tot de VS staat tarwe er in de EU prima bij. Op exportgebied loopt het alleen niet vlot. In Frankrijk staakte het spoorwegpersoneel vorige week. Hierdoor liep de export van granen naar de havens vertraging op. De EU heeft dit seizoen 5,2 miljoen ton graan uitgevoerd. In dezelfde periode vorig seizoen werd 15,9 miljoen ton geëxporteerd.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen de VS en China blijft de grondstoffenmarkten bezighouden. China voert een ‘oneerlijke industriële politiek’ volgens de Amerikaanse president Donald Trump. China zou buitenlandse bedrijven dwingen hun technologie te delen met Chinese bedrijven als ze in China actief willen zijn. Trump wil dit tegengaan en heeft een invoerheffing van 25% aangekondigd op Chinese producten, waaronder sojabonen en goede kwaliteit tarwe. Op haar beurt reageerde China hierop en dreigt met invoerheffingen op Amerikaanse producten. Dat zorgt voor spanningen op de grondstoffenmarkten.

Minder mais VS

De belangrijkste reden van de stijgende maisnoteringen is dat het maisareaal in de VS krimpt. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) gaat in het laatste Wasde-rapport ervan uit dat het maisareaal in de VS met ruim 2% krimpt naar zo’n 36 miljoen hectare. De maisprijsindex van het IGC stond vrijdag 6 april 1,5% op 205 punten dan een week eerder. Daarmee staat de prijsindex op hetzelfde niveau als medio maart.