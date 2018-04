Geen doelstelling reductie middelengebruik

Er komen geen concrete doelstellingen voor reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dat zegt Europees commissaris Vytenis Andriukaitis in antwoord op parlementaire vragen. Andriukaitis wil in elk geval wachten tot 2019. Dan zal een rapport worden afgerond over het middelengebruik in de Europese Unie. Dat rapport wordt aangeboden aan het Europees Parlement.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen uitbannen

In een Europees burgerinitiatief was gevraagd om verplichte reductiedoelen te stellen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met het uiteindelijk doel om gebruik van middelen uit te bannen.

De Europese Commissie streeft niet naar totale uitbanning van alle gewasbeschermingsmiddelen. Er zullen altijd situaties zijn, waarvoor gewasbeschermingsmiddelen achter de hand moeten worden gehouden, meent de Europese Commissie.

Andriukaitis wil streven naar duurzaam gebruik van middelen, waarbij de afhankelijkheid van middelen wordt verminderd.