Frankrijk neemt in maart volop aardappelen af

Frankrijk is met 15% van de totale aardappelexport in maart een opvallende afnemer.

Het gaat om 12.801 ton aardappelen. Dat is de grootste hoeveelheid industrie- en exportaardappelen die Frankrijk sinds 2008 heeft afgenomen in een maand.

België blijft de belangrijkste afnemer en neemt 39.044 ton af. Dat is 46% van het totaal. Uit de laatste maartcijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) blijkt dat in totaal 84.858 ton aardappelen zijn uitgevoerd. Dat is de grootste totale maandexport voor maart sinds 2012.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Export loopt prima

De lage aardappelprijzen maken Nederlandse aardappelen interessant om te kopen. In seizoen 2017-’18 zijn dan ook al 9% meer aardappelen geëxporteerd dan vorig seizoen. Dit seizoen, tot en met maart, zijn 628.857 ton aardappelen afgezet over de grens. De mindere kwaliteit van de aardappelen maakt dat de grootste groei in afzet binnen Europa ligt. Het gaat om een toename van 8% ten opzichte van vorig seizoen. Dat staat gelijk aan 32.519 ton aardappelen meer.

Vergeleken met de afzet in februari (75.780 ton) is 12% meer uitgevoerd. Dat is logisch, omdat de maand februari minder dagen telt.