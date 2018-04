Flinke kans op inhaalslag bietenzaai

Gezien de goede weersverwachtingen wordt volgende week vermoedelijk volop bieten gezaaid.

Dat meldt Suiker Unie over de zaaivorderingen. Daarmee kan een mooie inhaalslag worden gemaakt, nu de regen het prille zaaiwerk heeft stilgelegd. Loonwerkers verwachten een flinke piek in de werkzaamheden.

Geen vroege start

Van een vroege start is dit seizoen absoluut geen sprake. De stand was na vorige week 8,2% (7.000 hectare), waar vorig jaar ruim de helft al was gezaaid en het jaar daarvoor een derde van het areaal.

Gelderland was het verst gevorderd (33%), gevolgd door Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordelijke klei. In het Zuidwesten moest het meest nog gebeuren.