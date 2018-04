EU-parlement wil snel Europese eiwitstrategie

Het Europees Parlement wil dat er snel wetsvoorstellen komen voor de teelt van eiwitgewassen. Een overgrote meerderheid van het parlement roept de Europese Commissie op in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid al plannen op te nemen.

Doel van de Europese eiwitstrategie is om minder afhankelijk te worden van eiwitbronnen buiten de EU. Tegelijk moet de afhankelijkheid van stikstofkunstmest worden teruggedrongen door stikstofbindende gewassen.

Eiwitgewas alleen bij voldoende rendement

VVD-parlementariër Jan Huitema zegt dat boeren alleen meer eiwitgewassen gaan telen als er voldoende rendement is. “Op dit moment is de opbrengst te laag en het risico op mislukte oogsten te groot. Door in te zetten op veredeling kunnen we dit veranderen.”

Volgens de VVD‘er moeten nieuwe vormen van veredeling met moderne biotechnologie (zoals Crispr-Cas) worden gebruikt voor het veredelen van eiwitgewassen.