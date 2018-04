EU kan niet meekomen op de graanmarkt

De Europese graanvoorraden groeien. Dat heeft een prijsdrukkend effect.

De EU exporteert veel minder graan dan vorig seizoen en importeert juist veel meer. Omdat de EU vorig jaar ook nog eens meer graan heeft geoogst dan in 2016, groeien de voorraden.

De graanvoorraad is eind dit seizoen groot genoeg om negen weken verbruik te dekken. Dat was 7,4 weken begin dit seizoen. Dat heeft een prijsdrukkend effect. Hoe groot dat effect uiteindelijk wordt is ongewis, want het voorjaar in Europa is koud en nat. Bovendien is er minder wintertarwe gezaaid dan gebruikelijk vanwege de natte herfst. Dat heeft weer een prijsopdrijvend effect.

De Russen hebben alles mee

De EU exporteerde dit seizoen vanaf 1 juli 2017 tot en met 10 april 2018 totaal 15,2 miljoen ton zachte tarwe. Dat is 24% minder dan vorig seizoen over dezelfde periode, constateert een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Europa kan niet concurreren met goedkope tarwe uit Rusland en Oekraïne. Rusland oogstte vorig jaar een record omdat alles mee zat voor de telers daar. De winter was mild, waardoor nauwelijks graan is uitgewinterd. En dankzij de grote hoeveelheid sneeuw was er voldoende bodemvocht. Daarnaast is de roebel in koers gedaald, hetgeen een voordeel is voor Russische exporteurs omdat graan op de wereldmarkt wordt afgerekend in Amerikaanse dollars.”

EU verbruikt steeds meer graan

De EU importeert daarentegen meer graan dan vorig seizoen. Tot en met 10 april kwam er 18,4 miljoen ton graan uit derde landen naar de EU, een stijging van 35%. De EU heeft steeds meer graan nodig. De Europese Commissie schat het verbruik dit seizoen op 285 miljoen ton graan. Dat is 10 miljoen ton meer dan vijf jaar geleden.

Foto: Henk Riswick

De RVO-woordvoerder noemt nog een reden voor de gestegen import. ”Oekraïne mag veel tarwe, mais en gerst uitvoeren naar de EU zonder invoerheffingen. Omdat het graan daar zo goedkoop is, maken Europese importeurs daar dankbaar gebruik van.”

Groei in Rusland later op gang

Of Rusland dit seizoen weer zo’n grote concurrent wordt voor de Europese graansector is afwachten, zegt de woordvoerder. “Het blijft daar lang koud dit voorjaar. De groei komt niet op gang. Ik verwacht daarom geen recordoogst voor Rusland. In Oekraïne ligt het voorjaar ook drie weken achter op vorig jaar.”