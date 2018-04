Bionext op de vingers getikt na klacht boer

De Reclame Code Commissie berispt Bionext om een filmpje over de verborgen kosten van voedselproductie.

Akkerbouwer Michel van Andel diende in februari een klacht in over het verschil van de kosten tussen gangbare en biologische landbouw dat in het filmpje wordt neergezet. De biologische landbouw zou minder verborgen kosten veroorzaken aan milieu, natuur en maatschappij dan de gangbare landbouw.

De Reclame Code Commissie heeft de akkerbouwer gelijk gegeven. De commissie oordeelde dat de uiting van Bionext te absoluut geformuleerd en onvoldoende onderbouwd is.

Bionext wil filmpje niet aanpassen

Bionext laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak. Volgens Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, hanteert de commissie het begrip verborgen kosten niet goed. Bionext gaat niet in beroep en past het filmpje niet aan. Volgens een woordvoerder vindt de ketenorganisatie voor de biologische landbouw de discussie over verborgen kosten te belangrijk om op ‘dit kleine detail’ verder de aandacht te vestigen. Van Andel laat in zijn blog weten blij te zijn met de uitspraak en hoopt dat Bionext de reclame-uitingen aanpast.