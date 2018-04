Bijbemesten via dubbelcheck grond- en gewasonderzoek

Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro introduceert de BijmestMonitor. Deze monitor helpt de teler te bepalen of bijbemesten van een gewas in het groeiseizoen zinvol is of niet.

De monitor bestaat uit een combinatie van een grondonderzoek en een gewasonderzoek. Door de onderzoeken tegelijk tijdens het seizoen uit te voeren krijgen telers inzicht of en op welke nutriënten zij moeten bijsturen.

Direct inzicht in beschikbare bodemnutriënten

Het grondonderzoek geeft inzicht in de direct beschikbare nutriënten in de bodem. Het gewasonderzoek laat zien welke nutriënten het gewas heeft opgenomen. Die combinatie is geschikt om tijdens het seizoen de vinger aan de pols houden, legt Arjan Reijneveld, productmanager van Eurofins Agro, uit. “Het kan gebeuren dat een gewas te weinig kalium heeft opgenomen. Je zou dan denken dat je kalium moet bijsturen. Maar als uit het bodemonderzoek blijkt dat de K-beschikbaarheid prima in orde is, is er iets anders aan de hand.”

Oorzaken slechte opnames nutriënten sneller opsporen

Een slechte opname van kalium kan worden veroorzaakt doordat de nitraat (N)-voorziening niet in orde is of omdat de bodemstructuur opname verhinderd. Bijsturen met N kan dan een betere remedie zijn dan bijsturen met K. Met de BijmestMonitor kan de teler dit soort verbanden sneller opsporen, aldus Reijneveld.