Aspergeproductie steeg met 11% in 2017

De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11% toegenomen naar 3.322 hectare. De opbrengst nam met ongeveer 12% toe naar 20.800 ton.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De oppervlakte landbouwgrond die in 2017 in Nederland in gebruik was voor aspergeteelt besloeg vorig jaar 3.807 hectare. Met een groei van 12 hectare was dat nauwelijks meer dan in 2016.

Op ongeveer 87% van het areaal werden ook daadwerkelijk asperges geoogst. Op de overige grond stonden aspergeplanten die nog geen productie opleverden. De geoogste oppervlakte asperges groeide de afgelopen 10 jaar met 61% van 2.065 hectare (2007) naar 3.322 hectare (2017). De opbrengst nam tegelijkertijd met bijna 40% toe van 15.000 ton naar 20.800 ton.

Meeste asperges in Limburg

De provincie Limburg nam vorig jaar 62% van het Nederlandse aspergeareaal voor haar rekening en Noord-Brabant 33%. In Noord-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant worden de meeste asperges uit de grond gehaald. In Noord-Brabant was het aspergeareaal in 2017 met 8 hectare afgenomen vergeleken met een jaar eerder, in Limburg groeide het areaal tegelijkertijd met 24 hectare. In de andere provincies blijft de oppervlakte beperkt tot 190 hectare (5%).

Op lokaal niveau is de gemeente Peel en Maas met 753 hectare de grootste aspergegemeente, gevolgd door Roerdalen (268 hectare), Cranendonk (255 hectare), Horst aan de Maas (221 hectare) en Echt-Susteren (206 hectare).

Grootste areaal in EU in Duitsland

Binnen de EU had Duitsland in 2016 met ruim 22.000 hectare het grootste geoogste areaal asperges, gevolgd door Spanje met ruim 12.000 hectare. Nederland stond op de 5de plaats met een geoogst areaal van ongeveer 3.000 hectare. Ook als het gaat om de productie van neemt Nederland met ongeveer 19.000 ton (2016) de 5de plaats in. Duitsland gaat in Europa aan kop met 120.000 ton geproduceerde asperges, het is daar de meest geteelde groente.