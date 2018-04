Argentinië moet soja kopen in VS

Argentinië, de derde grootste sojaproducent ter wereld, heeft 120.000 ton soja gekocht in de Verenigde Staten. Het is de grootste aankoop in 20 jaar.

Argentinië oogst door droogte veel minder soja, terwijl het land de grootste exporteur is van sojaolie en sojaschroot. Handelaren verwachten dat Argentinië nog eens 500.000 tot 1 miljoen ton sojabonen in de VS moet kopen. De aankoop duwde de sojanotering vorige week omhoog op de termijnmarkt in Chicago. Het toont aan dat Amerikaanse sojabonen ook elders gewild zijn, nu China sojabonen uit de VS met een importheffing van 25% wil belasten.

Tegenvallende oogst

De Argentijnse sojaverwerkers willen met deze aankopen tekorten in het laatste kwartaal van het jaar voorkomen. Door de tegenvallende oogst kampt de verwerkende industrie nu al met overcapaciteit en die zou zonder deze aankopen alleen nog maar toenemen, volgens het hoofd van de Argentijnse associatie van sojaproducenten.

De sojanoteringen daalden vrijdag 13 april door winstnemingen. Maandag 16 april tijdens de handelsdag stegen ze weer iets. Het was afgelopen weekeinde winters weer in grote delen van de VS met sneeuw en vorst. Dat vertraagt het inzaaien van de sojabonen, waardoor het groeiseizoen steeds korter wordt. Dat vergroot de kans op een kleinere oogst.