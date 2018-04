Akkerbouwers maken inhaalrace voorjaarswerk

Teeltseizoen 2018 ligt in het Zuidwesten vooralsnog zo’n 14 dagen achter op Flevoland. Dat zegt Just Hamming, productmanager Crop Solutions bij CZAV.

De achterstand in de bietenteelt wordt rechtgetrokken, maar in uien en aardappelen is duidelijk verschil zichtbaar.

Zaaiverloop

Dat beeld wordt gestaafd door de registraties van Suiker Unie en Aviko Potato. De bietenverwerker inventariseerde maandag 23 april het zaaiverloop en komt uit op 78% gezaaid areaal (vorig jaar 100%). In Flevoland is het zaaien zo ongeveer klaar en akkerbouwers in de Noordelijke kleigebieden schieten ook hard op. Het Zuidwesten heeft een flinke inhaalslag gemaakt en kwam volgens Suiker Unie maandag op globaal 65%. Hamming meldt op dinsdag 24 april 80%. “Nu kan worden gasgegeven, trekt de capaciteit de achterstand volop recht.” Wel zijn de verschillen in ontwikkeling groot tussen percelen. Op de zandgronden is het werk duidelijk verder gevorderd dan op de klei.

Pootwerk

In de Aviko Potato plantvorderingen van week 16 (vorige week) is af te lezen dat in alle teeltgebieden het pootwerk ver achterloopt ten opzichte van vorig jaar, maar niet perse ten opzichte van de 2 jaren daarvoor. Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant lopen serieus achter. Het Duitse Emsland is het verst gevorderd met ruim de helft geplant areaal. Dan volgt het grensgebied Duitsland-Limburg met dik 40% en daarna zijn de Achterhoek en het Noorden het verst gekomen met aardappelen poten, met zo’n 40%. Deze week zal het werk verder gevorderd zijn. Zoals in het Zuidwesten: van bijna 10% naar bijna 25%. Het gaat volop door.

Versmering

Versmering ligt op de loer, benadrukt Hamming. “Je ziet veel kiemen zitten op het pootgoed en dan kan leiden tot bacterieziek. Je moet begonnen met een schone partij.”

Van de zaaiuien zit 70% in de grond, zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot. Ruim 10% achterstand ten opzichte van ‘normaal’. “Vooral in Zeeland en Brabant moet nog worden gezaaid. Maar vorige week is daar, na een lange te natte periode, een echte inhaalslag gemaakt en nu zit 60% erin.”