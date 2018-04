Agrico stopt met veredeling op zouttolerantie

Coöperatie Agrico is gestopt met het veredelen van aardappelen op zouttolerantie. De eigenschap blijkt niet stabiel genoeg, stelt de coöperatie.

Agrico Research heeft 3 jaar onderzoek gedaan naar zouttolerantie, zegt directeur Sjefke Allefs. “We zien verschil in zouttolerantie tussen de aardappelrassen. Maar de eigenschap is niet stabiel. Het ene jaar heeft een aardappelras een hoge tolerantie tegen zout, terwijl het zelfde ras onder dezelfde omstandigheden het jaar erop meer last heeft van een hoog zoutgehalte in het water. Je kunt een aardappelras niet vermarkten op basis van een eigenschap die per jaar sterk kan verschillen.”

‘We begrijpen de interactie tussen zout en wortel in de bodem nog niet goed genoeg’

Veredelingsbedrijf Meijer doet meer dan 10 jaar onderzoek naar zouttolerantie in aardappelen. Guus Heselmans, manager van het veredelingsbedrijf van Meijer, erkent dat zouttolerantie in aardappelen een complex probleem is. “Soms zie je het ene jaar andere resultaten dan in het jaar er na. Maar het probleem is niet dat de zouttolerante eigenschap instabiel zou zijn. De oorzaak is het complexe gedrag van zout in de bodem. We hebben 2 jaar onderzoek gedaan met het instituut Deltares en de provincie Zeeland naar zout in de bodem. Het is een zeer complex probleem. We begrijpen de interactie tussen zout en wortel in de bodem nog niet goed genoeg.”

Veredelaar Meijer test al jaren aardappelen in zoute omstandigheden. Op de foto geeft Guus Heselmans uitleg op een proefveld. - Foto: Duo Foto

Meijer test aardappelen in zoute omstandigheden. Het blijkt dat de rassen Melody en Musica een bovengemiddelde weerbaarheid hebben tegen zout water, zegt Heselmans: “Andere rassen komen daar in buurt. Maar er zijn ook rassen die gevoelig zijn voor zout. Door deze kennis kunnen we onze afnemers goed adviseren als ze te maken hebben met hogere zoutgehaltes in het water.”

Verschillen tussen rassen

Salt Farm Texel is gespecialiseerd in het telen van gewassen op verzilte grond, waaronder aardappelen. Onderzoeksdirecteur Arjen de Vos stelt dat onderzoek doen naar zilte gewassen complex is. “Dat kan een oorzaak zijn voor verschillen tussen de jaren. Het kan ook aan het aardappelras zelf liggen. Sommige rassen laten grote verschillen zien tussen jaren, andere rassen weer niet. Wij hebben aardappelrassen in ons onderzoek die heel stabiel presteren.”