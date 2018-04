Aardappeltelers gaan overproductie te lijf

Aardappeltelers in België en Noord-Frankrijk willen overschotten uit de markt halen om extreem lage aardappelprijzen te voorkomen.

De overschotten moeten worden afgezet buiten de voedingssector, bijvoorbeeld voor compost, veevoer, vergisting of de zetmeelindustrie. Het project wordt gesteund met subsidie uit Brussel.

Het grensoverschrijdende project is een initiatief van de drie boerenorganisaties Algemeen Boerensyndicaat (ABS, Vlaanderen), Fédération Wallonne d‘Agriculture (FWA, Wallonië) en de Franse Union Nationale de Producteurs de Pommes de Terre (UNPT).

Het project loopt tot juli 2019, zegt ABS-secretaris Guy Depraetere. “We hebben de laatste 10 jaar 3 keer een jaar gehad met grote overschotten en extreem lage aardappelprijzen. Daarom starten we dit project.”

Mogelijkheden afzet buiten voeding

Het project bestaat uit 3 delen. Depraetere: “We gaan eerst inventariseren welke afzetmogelijkheden er zijn voor aardappelen buiten de voedingssector. Dat kan bijvoorbeeld veevoer zijn, de vergisting of compostering. We willen weten hoeveel aardappelen je in bepaalde rantsoenen voor vee kunt opnemen. We willen ook weten hoe aardappelen voor een vergister of voor compostering moeten worden aangeboden. En tegen welke prijs dat nog aantrekkelijk is.

‘Aardappelen uit de markt halen is moeilijk omdat solidariteit onder aardappeltelers niet groot is’

Daarna gaan we bepalen hoe we in september aan het begin van het handelsseizoen moeten bepalen in welke mate er sprake is van een overschot aan aardappelen.”

Welke aardappelen uit de markt halen?

De derde fase van het project is het moeilijkste, zegt Depraetere. “Dan bekijken we hoe we moeten bepalen welke aardappelen we wanneer uit de markt halen en tegen welke prijs. Dan moet ook duidelijk worden hoe we dat gaan financieren. Dit is het moeilijkste deel omdat solidariteit niet groot is onder aardappeltelers.”