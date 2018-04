Aardappeloverschot uit markt halen bijna onmogelijk

Franse en Belgische aardappeltelers willen overschotten uit de markt halen. Dat is een lastig probleem, heeft een Nederlands plan uit 2009 geleerd.

Belgische en Noord-Franse aardappeltelers gaan proberen wat 9 jaar geleden in Nederland mislukte. Ze willen een overschot aan aardappelen uit de markt halen om de prijs te ondersteunen. Het grensoverschrijdende project is een initiatief van de 3 boerenorganisaties Algemeen Boerensyndicaat (ABS, Vlaanderen), Fédération Wallonne d‘Agriculture (FWA, Wallonië) en de Franse Union Nationale de Producteurs de Pommes de Terre (UNPT).

Stichting Poolfonds Aardappelen

In Nederland mislukte in 2009 een vergelijkbaar initiatief. Toen presenteerden de akkerbouworganisaties VTA, LTO en NAV een plan voor de Stichting Poolfonds Aardappelen (SPA). Het doel was om een overschot aan aardappelen op te kopen en uit de voedingsmarkt te halen. Telers moesten maximaal 5% van de verkoopopbrengst van hun vrije aardappelen afstaan aan SPA voor de financiering van de activiteiten. De 3 organisaties wilden dat telers minimaal 75% van hun vrije aardappelen zouden aanmelden bij SPA. De organisaties wilden zo voorkomen dat niet deelnemende telers zouden profiteren van de financiële inspanningen van de deelnemers. De telers melden echter 50% van hun vrije aardappelen aan, waarna het plan is afgeblazen.

Aardappelprijs onder kostprijs

Sindsdien heeft de aardappelsector weer een aantal slechte jaren gekend met overschotten die de aardappelprijzen ver onder de kostprijs duwen. Daarom bekijken ABS, FWA en UNPT wat ze daar aan kunnen doen. Het project wordt met € 30.000 gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en loopt tot juli 2019. Als eerste inventariseren ABS, FWA en UNPT welke afzetmogelijkheden er zijn voor aardappelen buiten de voedingssector, bijvoorbeeld in voer, vergister, compost of zetmeel. Vervolgens wordt een beslissingsondersteunend systeem uitgewerkt om na de oogst te kunnen bepalen hoe groot een eventueel aardappeloverschot is in dat specifieke seizoen.

De solidariteit en bereidheid samen te werken bleek beperkt

Solidariteit

Tot slot volgt het moeilijkste deel van het plan: hoe ga je dat financieren? Want dat is ook waar SPA in Nederland op stuk liep. De solidariteit en bereidheid op grote schaal samen te werken bleek beperkt onder de aardappeltelers. Dat kwam omdat de telers een aantal terechte vragen hadden waar SPA onvoldoende antwoord op had. Wat doe je met telers die niet meebetalen maar wel profiteren? En de hamvraag was: hoe voorkom je dat het gat dat SPA in de aardappelvoorraad slaat niet wordt opgevuld met importen van elders? Het is afwachten welke truc ABS, FWA en UNPT bedenken om dat essentiële probleem op te lossen.