Zetmeelaardappelras BMC levert hoogste saldo

Het zetmeelaardappelras BMC levert het hoogste saldo van teeltjaar 2017 met een bruto opbrengst van € 4.005 per hectare.

Dat blijkt uit het verslag van het Optimeelprogramma, dat teeltoptimalisatie ten doel heeft, van zetmeelconcern Avebe.

De oogst van zetmeelaardappelen, vorig jaar. - Foto: Ronald Hissink

Hoog zetmeelgehalte in BMC

Avebe vat 2017 samen als een jaar met bovengemiddelde opbrengsten, ondanks uitdagingen in het groeiseizoen zoals droogte en wateroverlast. Het zetmeelgehalte daalt gedurende de campagne tot onder dat van het voorgaande teeltjaar. De veldopbrengsten zijn echter beter dan in 2016. Het gemiddelde saldo verschilt in 2017 niet veel van 2016, maar is beter dan in 2015. Bij het bepalen van de saldo’s is gerekend met een aangenomen prijs voor 2017 van € 65 per ton aardappelen.

BMC voert de lijst met saldo’s aan, omdat dit ras de meeste zetmeel produceert in 2017: bijna 11 ton per hectare. Dit komt door de combinatie van een hoge veldopbrengst (48,3 ton) en een hoog zetmeelgehalte (22,7%).

De aanvoer van zetmeelaardappelen bij de Avebe-fabriek in Ter Apelkanaal. - Foto: Michel Velderman

Optimeel-programma

BMC is dan wel het ras met het hoogste bruto saldo, het is ook het ras met de hoogste toegerekende kosten met € 1.425 per hectare. Desalniettemin blijft dit ras na aftrek van toegerekende kosten, bij eigen mechanisatie, ook het ras met de hoogste financiële opbrengst, namelijk € 2.580 per hectare. Sarion blijft tweede, Axion wordt derde.

Axion is het ras dat de meeste tonnen aardappel levert, met nagenoeg 53 ton per hectare. Sarion scoort het hoogste zetmeelpercentage van 23,6. Dit ras is ook tweede op de ranglijst van saldo‘s: het levert een opbrengst van € 3.777 per hectare, gevolgd door Festein met € 3.597 per hectare.

Het aantal deelnemers aan de Optimeel teeltregistratie groeit vlot van 159 in 2015 via 208 man in 2016, naar 630 personen in 2017. Andere onderdelen van het Optimeel-programma zijn demovelden, studiegroepen en nieuwe zetmeelaardappelrassen.