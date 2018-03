Voldoende tarwe drukt prijzen op korte termijn

De graanvoorraad in de wereld krimpt in seizoen 2018-’19. Rusland verwacht goede opbrengsten, omdat wintergranen er goed bij staan. Prijsdruk houdt aan bij goede oogstverwachtingen.

De graanvoorraad in de wereld krimpt naar het laagste niveau sinds 5 jaar. Dat is de inschatting van de International Grains Council in de eerst afgegeven prognose voor het nieuwe seizoen. De wereldwijde graanvoorraad komt uit op 560 miljoen ton voor seizoen 2018-’19. Dat is vergelijkbaar met de voorraad in seizoen 2015-’16 toen de voorraad 566 miljoen ton was. De seizoenen daarna werd de graanvoorraad hoger ingeschat met respectievelijk 623 miljoen ton (2016-’17) en 606 miljoen ton (2017-’18).

Lagere graannoteringen

Hoewel de voorraad krapper lijkt te worden daalden de graannoteringen over het algemeen vorige week op de internationale markten. De Europese en Amerikaanse tarweprijzen staan onder druk, omdat dit seizoen ruim voldoende tarwe beschikbaar is. Op de termijnmarkt in Parijs daalde afgelopen vrijdag de notering voor het eerst aflopende contract voor tarwe met -1,1%, vergeleken met een week eerder. Ook in Chicago zakte de tarwenotering met -1,6% over dezelfde periode. De neerslag in de belangrijkste teeltgebieden in de Verenigde Staten lijkt volgens analisten niet op tijd te zijn gevallen. In Argentinië is het ook te droog waardoor prijzen stijgen.

Recordexport Rusland

De Russische minister van landbouw verwacht een recordexport van granen voor seizoen 2017-’18 met 52 miljoen ton. Van deze Russische uitvoer is 37 miljoen ton tarwe. De wintergranen staan er in Rusland en Oekraïne goed bij, waardoor ook voor komend seizoen 2018-’19 een goede opbrengst wordt verwacht.

Lagere maisprijs

Ook de maisprijzen daalden vorige week. Op de termijnmarkt in Chicago ging de maisnotering afgelopen vrijdag met -1,4% omlaag, vergeleken met een week eerder. Hoewel de export van mais vanuit de Verenigde Staten prima verloopt is 3% minder uitgevoerd, vergeleken met vorig seizoen. Het maisareaal is volgens analisten met 35,8 miljoen hectare in seizoen 2018-’19 2% minder dan dit seizoen. Maar het Chinese maisareaal stijgt naar verwachting. De Chinese maisvoorraad daalt 21% en komt uit op 79,6 miljoen ton. Dat is nog steeds 40% van de wereldmaisvoorraad.