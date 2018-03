VTA start aardappelnotering met € 5,50 per 100 kilo

De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) start de notering voor fritesgeschikte aardappelen met € 3 tot € 5,50 per 100 kilo, dit zijn veelal meeleveraardappelen.

Volgens de VTA was de handel in vrije aardappelen dit seizoen te matig om eerder dit seizoen een goede notering neer te zetten. De laatste weken is het aantal transacties vanaf de kleigrond toegenomen, waardoor de notering in week 11 alsnog start.

Extra kwaliteit-notering

Voor het eerst wordt een notering voor extra kwaliteitsaardappelen gestart met € 5,50 tot € 7,50 per 100 kilo. In deze tweede categorie vallen fritesgeschikte aardappelen die geschikt zijn voor zowel binnenlandse- als buitenlandse afzetmarkten. Partijen Agria en Markies zetten deze eerste notering op het bord. Voor export gaat de notering in week 11 van start met € 4 tot € 5 per 100 kilo.

De VTA-notering voor fritesgeschikte aardappelen startte in seizoen 2016-’17 op 9 september met € 15 tot € 18 per 100 kilo. Een jaar geleden stond de VTA-fritesgeschikte notering medio maart op € 22 tot € 24 per 100 kilo.

Markt blijft rustig

Hoewel wat meer zaken worden gedaan, blijft het rustig op de aardappelmarkt. Voor Innovators voelt de stemming wat vriendelijker aan. Dat is terug te zien in de notering van de Innovator-groep van PotatoNL. Voor deze fritesgeschikte aardappelen werd € 0,25 hoger genoteerd op € 4 tot € 5 per 100 kilo. Er werd één partij Markies voor € 6,25 gemeld, maar deze is niet meegenomen in de notering. Het gros van de aardappelen die worden verhandeld zijn meeleveraardappelen.

Prognose: licht stijgende prijs.