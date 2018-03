Uienexport zakt flink terug in volume

Hoewel al veel uien de grens over zijn gegaan, klapt de uitvoer hard in elkaar in week 9 met een totaal van 12.908 ton.

Daarmee daalt de weekexport ruim 7.000 ton vergeleken met de laatste volle week van februari (week 8). Dat blijkt uit voorlopige exportcijfers voor uien van het GroentenFruit Huis. Hiermee komt de weekexport op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Het exportvolume zakt voornamelijk omdat Mauritanië en Brazilië flink minder uien afnemen, met respectievelijk 1.597 ton en 1.241 ton. Maleisië is de laatste weken redelijk stabiel met een wekelijkse afname van zo’n 1.400 ton. In totaal zijn 845.783 ton uien uitgevoerd in seizoen 2017-’18 tot en met week 9, dat is een record. Vorig seizoen werd in dezelfde periode 765.024 ton uien geëxporteerd.