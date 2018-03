Uienexport in week 10 op laagste niveau

De weekexport van uien komt in week 10 uit op het laagste niveau van dit seizoen met 12.249 ton.

Dat blijkt uit voorlopige exportcijfers van het GroentenFruit Huis. Per nieuwe publicatie worden de eerder verschenen weekexportcijfers gecorrigeerd. De afgelopen maand werd gemiddeld per week een correctie doorgevoerd van bijna 3.000 ton voor de eerder verschenen exportweken. Met dat gegeven kan de uiteindelijke weekexport voor week 10 alsnog boven 14.000 ton uitkomen.

Veel uien naar Afrika

Hoewel de weekexport in week 10 laag is, neemt Groot-Brittannië met 1.746 ton 18% meer uien af dan de voorgaande week. Vervolgens zijn Duitsland en Spanje belangrijke afnemers van uien met respectievelijk 485 ton en 452 ton uien in week 10. Buiten de EU zijn Maleisië en Guinee belangrijke afzetbestemmingen.

In totaal zijn dit seizoen tot en met week 10 861.227 ton uien uitgevoerd. Dat is 11% meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Hoewel Groot-Brittannië in totaal 23.918 ton minder afnam zijn fors meer uien naar Afrika vervoerd.

De Afrikaanse landen Ivoorkust (+18.494 ton), Mali (+14.121 ton), Mauritanië (+11.977 ton) en Gambia (+7.799 ton) hebben flink meer uien gekregen, terwijl Senegal de import beperkte met een quotum. Ook de Filipijnen (+12.586 ton) en Brazilië (+7.621 ton) zijn dit seizoen tot en met week 10 meer aan de markt.