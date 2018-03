Toelating diverse stoffen met een jaar verlengd

De Europese Commissie heeft de toelating van diverse actieve stoffen verlengd, omdat beoordeling is uitgesteld.

De toelating van diverse actieve stoffen is door de Europese Commissie met een jaar verlengd, omdat de beoordeling van de stoffen is uitgesteld om redenen waarop de aanvragers geen invloed hebben. De officiële toelating liep af op 31 januari 2018. De nieuwe datum waarop de toelatingen vervallen wordt 31 januari 2019.

15 werkzame stoffen krijgen verlengde toelating

Het betreft de werkzame stoffen chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, clothianidin, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamide, propiconazool, propineb, propyzamide, pyraclostrobine, zoxamide en koperverbindingen, zoals koperoxichloride. Er was bijna unanimiteit over de tijdelijke verlenging. Alleen Frankrijk en Zweden stemden tegen.

De kans bestaat dat diverse stoffen alsnog verdwijnen zodra ze werkelijk beoordeeld worden. Dimoxystrobin, mecropop-P, oxamyl, propiconazool en de koperverbindingen staan namelijk op de lijst ‘kanditaten voor substitutie’.

Dimoxystrobin geen toelating in Nederland

Middelen op basis van dimoxystrobin hebben geen toelating in Nederland. Mecropop-P is een ingrediënt van Duplosan MCCP. Propiconazool zit onder andere in de fungiciden Bravo Premium en Difure Pro.

Koperoxychloride

Koperoxychloride heeft in Nederland geen toelating als gewasbeschermingsmiddel. Het mag in lage doseringen wel toegepast worden als bladmeststof. In de biolandbouw wordt koperoxychloride wel eens toegepast tegen phytophthora, onder het mom van een bladbemesting.