Tiense suikerfabriek stapt in biologische bieten

De Belgische suikerproducent Tiense Suikerraffinaderij stapt in de biologische bietenverwerking en zoekt daarvoor telers.

Dit jaar wordt de teelt getest in veldproeven. In 2019 wordt begonnen met de teelt en verwerking van biobieten. Reden voor deze zijstap is de groeiende vraag naar biologische landbouwproducten, waaronder suiker. Dit meldt het Belgische nieuwsmedium Vilt.

In Duitsland en Oostenrijk gebeurt het al. De markt voor biologische suiker was lange tijd in evenwicht, maar nu stijgt de vraag. Zo komt binnen de groep Südzucker de Tiense suikerfabriek in beeld om de productie uit te breiden. De vraag naar biosuiker komt van zowel afnemers als landbouwers, schrijft Vilt.

Biologische bietenteelt in België

De introductie van de biologische bietenteelt in België kan snel gaan, omdat er veel ervaring mee is opgedaan bij zusterbedrijven uit de Südzucker-groep. De veldproeven in 2018 zijn bedoeld voor het aanpassen van aanwezige kennis aan de Belgische landbouwomstandigheden.

“Op een kleine oppervlakte doen we dit jaar ervaring op en gelijktijdig peilen we naar de interesse bij landbouwers”, zegt Erwin Boonen, directeur landbouwgrondstoffen van de Tiense Suikerraffinaderij. “Of de biobieten in Vlaanderen of Wallonië worden geteeld, maakt ons niet uit. Al zou het kunnen dat Waalse bioboeren zich meer tot bietenteelt aangetrokken voelen, omdat hun Vlaamse collega’s zich vooral toeleggen op groenten en aardappelen.”

De bietenpulp die wordt geproduceerd bij het verwerken van biobieten is geschikt voor biologisch vee. Dat draagt ook bij aan de vraag naar lokaal en biologisch voedsel.