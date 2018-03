Tarweoogst dreigt te mislukken in Kansas

De droogte in de Amerikaanse staat Kansas pakt funest uit voor de tarwe. De overheid schat dat op 77% van de tarwepercelen de opbrengst flink onderuit gaat.

Kansas produceert gewoonlijk de helft van alle Amerikaanse rode harde wintertarwe. De droogte had een prijsopdrijvend effect op de tarwenoteringen op de termijnmarkt in Chicago. Begin maart klom het termijncontract dat afloopt in mei boven de $ 5 per bushel (€ 149 per ton). Dat niveau was in ruim een half jaar niet meer bereikt. De laatste week zakt de mei-notering weer, omdat de VS veel concurrentie heeft van goedkope tarwe uit Rusland. De termijnmarkt in Kansas City laat hetzelfde prijsverloop zien van het mei-contract, maar de tarwenoteringen staan in Kansas City wel iets hoger dan in Chicago.

Nauwelijks regen

Gouverneur Jeff Colyer heeft in 28 van de 105 gemeenten in Kansas de droogte tot ramp verklaard. Daardoor komt meer oppervlaktewater beschikbaar voor irrigatie. Voor de rest van de staat geldt een droogtewaarschuwing. De overheid meldt dat 100% van de 2,9 miljoen mensen in de staat last hebben van het watertekort. Het heeft al zes maanden nauwelijks geregend in Kansas. Ook in delen van de zuidelijke staten Oklahoma, Colorado, Texas en New Mexico is te weinig neerslag gevallen voor een gezonde groei van het graan. Voor de komende week wordt weinig neerslag verwacht in dit deel van de VS.