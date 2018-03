Suikersector wil importheffing op suiker handhaven

De Europese suikersector wil dat de importheffing op suiker voor Mercosur-landen gehandhaafd blijft.

De suikersector vreest dat in de toekomst goedkope suiker uit Zuid-Amerika de EU binnen komt. Daarom vragen ze de Europese Commissie de importheffing van € 98 per ton suiker te handhaven. De EU en vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) onderhandelen over een handelsovereenkomst.

Braziliaanse ethanolbedrijven produceren onder kostprijs

Brazilië heeft momenteel een importquotum van 334.000 ton suiker die tegen een heffing van € 98 per ton de EU mag binnen komen. De organisaties van bietentelers (CIBE), suikerproducenten (CEFS) en vakbonden (EFFAT) vinden dat die importheffing moet blijven. De helft van de suiker in Brazilië wordt verwerkt tot ethanol. Door subsidies kunnen de ethanolbedrijven onder de kostprijs produceren, stellen de organisaties.

Havenarbeiders lossen suiker voor de export in de Braziliaanse haven Santos Port. - Foto: ANP

Goedkope suiker door minder milieuregels

Daarnaast zijn in Brazilië minder milieuregels, waardoor de sector goedkoper suiker kan produceren dan Europese bedrijven. Bovendien geeft de importheffing bescherming tegen de koersschommelingen van de Braziliaanse real. Die is de laatste jaren veel goedkoper geworden ten opzichte van de euro, waardoor Europese exporteurs van de markt worden gedrukt door goedkopere Braziliaanse suiker.

Importquota verdelen tussen EU en Verenigd Koninkrijk

Verder vinden de organisaties dat de Commissie de importquota moet verdelen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, nu dat land uiterlijk in maart 2019 de EU gaat verlaten. Zo’n verdeling drukt de invoer van suiker uit derde landen naar de EU-27.

De EU schafte 30 september vorig jaar de suikerquotering af. Daardoor steeg de suikerproductie in de EU met ruim 20%. De Europese producenten moeten veel meer suiker exporteren om grote overschotten te voorkomen. Sindsdien daalt de suikerprijs in de EU.