Suikerprijs in EU keldert verder omlaag

De gemiddelde suikerprijs in de EU zakte in januari naar € 374 per ton. De prijs is nog nooit zo laag geweest sinds juli 2006.

Toen begon de Europese Commissie met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde suikerprijs. Het is de eerste keer in de afgelopen 12 jaar dat de suikerprijs onder de € 400 zakt.

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat de druk op de suikerprijs nog wel even aanhoudt. “De wereld heeft dit seizoen een suikeroverschot. De lage suikerprijs heeft gevolgen voor de export en de import. Van 1 oktober tot en met half maart importeerde de EU ongeveer 600.000 ton suiker. Dat was 1,2 miljoen ton in dezelfde periode vorig seizoen. Tot en met half maart exporteerde de EU 1,642 miljoen ton suiker. In dezelfde periode vorig seizoen was dat ongeveer 510.000 ton.”

Consolidatie suikersector EU onzeker

Cosun betaalde voor de oogst van 2017 een bietenprijs van bijna € 46 per ton, die is gebaseerd op de resultaten in kalenderjaar 2017. Telers in andere lidstaten zullen geen € 30 per ton bieten ontvangen, omdat hun bietenprijs sterk is gerelateerd aan de gemiddelde suikerprijs in de EU over het hele seizoen 2017-‘18. Naarmate het seizoen vordert, daalt de suikerprijs steeds verder. Het is onzeker hoe de suikersector in de EU verder gaat consolideren, stelt de woordvoerder van RVO.nl. ”De Duitse suikerfabrikant Pfeifer & Langen sluit de bietenfabriek in Roemenië. In Polen heeft de overheid 40% van de suikerfabrieken in eigendom, maar zij wil er vanaf. De Duitse coöperaties Südzucker en Nordzucker betalen buiten Duitsland een lagere bietenprijs. De vraag is welke ruimte de akkerbouwers in de EU de bietenteelt nog geven in hun bouwplannen voor dit jaar.”

Wereldwijd groot suikeroverschot drukt prijs

De EU schafte per 30 september 2017 de suikerquotering af, waarna de productie in de EU met ruim 20% steeg. Ook Brazilië en India produceren veel suiker, waardoor de wereld dit seizoen een groot overschot heeft. De International Sugar Organisation schat het overschot op 5 miljoen ton, waardoor de voorraad suiker in de wereld aan het eind van 2017-‘18 groeit naar 90 miljoen ton op een verbruik van 175 miljoen ton. Zo’n grote voorraad houdt voorlopig druk op de suikerprijs. Cosun verwacht voor oogst 2018 dan ook dat de bietenprijs onder de € 40 uitkomt.