Raad voor Plantenrassen functioneert goed

De Raad voor Plantenrassen heeft in de periode van 2012 tot 2016 goed en doelmatig gefunctioneerd.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het functioneren van het Zelfstandig Bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het inschrijven van nieuwe rassen, het verlenen van kwekersrecht en het bekend maken van de rassenlijsten. De taken van de Raad zijn verdeeld over het ministerie van landbouw en NAK tuinbouw. De onderzoekers zijn tevreden over de onafhankelijke uitvoering van de taken.