Precisielandbouw op 5G stoort spionagesatelliet

Een proef met precisielandbouw met 5G-verbinding in Groningen blijkt spionagesatellieten te storen.

Een experiment met een supersnelle mobiele 5G-verbinding in Groningen gaat niet door, want de nationale veiligheid komt erdoor in gevaar. Daardoor loopt ook een proef met precisielandbouw op 5G vertraging op. De proef sneuvelt omdat de draadloze signalen gebruik maken van dezelfde 3,5 Ghz-band als de satellieten van Burum, die deels van de inlichtingendiensten zijn. De proeven kunnen daardoor het radioverkeer verstoren van de spionagesatellieten in het Friese Burum. De experimenteervergunning voor proeven met zelfrijdende auto’s en drones in de precisielandbouw zijn daardoor van de baan.

Proef Slim boeren met 5G valt in het water

Het Agentschap Telecom voerde recent metingen uit, die aantoonden dat er, zo schrijft het Dagblad van het Noorden, ‘in alle gevallen ontoelaatbare verstoringen optreden’. De proef ‘Slim boeren’ met 5G, waarbinnen vijf Groningse boeren van het collectief AgRoFuture zich toeleggen op precisielandbouw, valt daardoor in het water. Derk Gesink, akkerbouwer in Mensingeweer, vindt het jammer. “We gaan eerst op 4G verder. Door de vertraging raken we de voorsprong die we hadden kwijt. In 2020 wordt 5G landelijk ingevoerd, en dan kunnen we verder.”

Het schotelpark in het Friese Burum. De proef met precisielandbouw sneuvelt omdat de draadloze 5G-signalen gebruik maken van dezelfde 3,5 Ghz-band als de satellieten van Burum- Foto: ANP

Frequentie van de veiligheidsdiensten

Toen de proef begon waren de frequenties nog niet toebedeeld, legt Gesink uit. “Maar formeel is de frequentie nu van de veiligheidsdiensten.” De proeven vielen onder 5Groningen, het programma van de Economic Board Groningen (EBG) dat toepassingen van 5G uitprobeert. Tussen mei en oktober zouden de vijf boeren de sensoren in de praktijk gebruiken bij de teelt van pootaardappels. “Jammer. We kunnen wel wat met precisielandbouw. Maar ja, als de grote olifanten gaan stampen, dan weet je het wel.”

Staatssecretaris Keijzer geeft ‘onder geen beding’ toestemming

Dinsdag bleek in de Tweede Kamer dat staatssecretaris Mona Keijzer onder geen beding toestemming wil geven voor de proeven. Het vergaren van informatie is volgens haar ‘van belang voor de nationale veiligheid’. Boven de lijn Amsterdam-Zwolle is de uitrol van 5G voorlopig uitgesloten. Keijzer wil deze zomer met een brief over mogelijke oplossingen komen.

Hoop voor de boeren

Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Defensie moeten zich erover uitlaten, vanwege het belang van het park bij Burum voor de veiligheidsdienst. Er is echter nog hoop voor de vijf boeren. Marco Smit van de Economic Board zegt dat er meerdere frequenties zijn voor het experiment en heeft aangekondigd met een uitgebreide verklaring te komen.