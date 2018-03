Peenteelt heeft alternatieven voor Cruiser

Het waarschijnlijke einde van de toelating van thiamethoxam (Cruiser), een veelgebruikt middel in peenzaadcoating, betekent niet dat wortelvlieg en luis winnen in de peenteelt.

Dat bleek uit het relaas van Paul Goorden van Cebeco Agrochemie op de Themadag peen in Emmeloord dinsdag 6 maart. De wortelvlieg beschadigt de onderste helft van de peen. De druk is het grootst in mei, augustus en oktober.

Plan B: Vydate en biologisch middel Nemguard

Goorden presenteerde de aanwezige telers een plan B, voor als Cruiser wegvalt. Dat begint met het beheersen (bergen maaien, beschadigingen beperken, uienolie ter afleiding) en monitoren van de druk van de vliegen en luizen (Groene Vlieg). “Want chemie is het sluitstuk”, benadrukt Goorden.

Hoofdrollen voor de bestrijding in plan B zijn weggelegd voor Vydate en het biologische Nemguard om de eerste generatie wortelvlieg in een rijenbehandeling te bestrijden en het verwachte Benevia en Coragen om de tweede en derde generatie in de kiem te smoren.

Met Vydate, Calypso en Pirimor is zuigschade en het pastinakengeelvlekvirus door luizen tegen te gaan.

Opmerking uit de zaal: door te zaaien na de vlucht in mei kan de eerste slag tegen de insecten al worden geslagen, zo doen biologische telers het ook.

Europese commissie stemt over toelating

Deze maand wordt in Europees verband gestemd over de toelating van thiamethoxam. Ook diquat (Reglone) en diverse triazolen staan op de stemlijst.