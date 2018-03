Minister: CBS-cijfers uien beïnvloeden markt en prijs

De oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het Nederlandse aanbod van uien heeft invloed op de markt en de prijs.

Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in antwoord op Kamervragen van het CDA. Die invloed is volgens de minister logisch, doordat de markt de cijfers gebruikt om een inschatting te maken van het aanbod en daarmee de prijs.

Over de CBS-cijfers ontstond beroering, nadat het CBS in januari de eerdere oogstraming bijstelde. Naar aanleiding van publicaties daarover stelden CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg vragen aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en de landbouwminister.

Tekst gaat verder onder de foto

Minister Eric Wiebes. - Foto: ANP

Wiebes schrijft dat de prijzen op de uienmarkt tot stand komen op een internationale markt. De invloed van Nederland daarop is groot, omdat Nederland de grootste uienexporteur van de wereld is. Een groot deel daarvan (naar grove schatting van Wageningen Economic Research ongeveer 80%) wordt in Zeeland verwerkt.

Expertise van Delphy

De minister legt uit dat voor de voorlopige oogstraming wordt gebruikgemaakt van de expertise van adviesbureau Delphy. Op basis van informatie uit het veld, gesprekken met betrokkenen en klanten maken 4 contactpersonen van Delphy een inschatting van de te verwachten opbrengst. Die informatie wordt aangevuld met kleine proefrooiingen.

Aan de hand van de geraamde opbrengst per hectare en de omvang van het areaal wordt een berekening gemaakt van de bruto-opbrengst door het CBS. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gegevens uit de Landbouwtelling. De definitieve oogstcijfers wijken af, omdat weersomstandigheden de oogst nog kunnen beïnvloeden. De definitieve oogstraming wordt gedaan op basis van een steekproef onder bedrijven met akkerbouw, waarbij ook de beteelde oppervlakte wordt gecorrigeerd met de niet geoogste arealen.

Ramingen naar beneden én naar boven bijgesteld

In het verleden (sinds 2010) zijn de ramingen van de uienoogst zowel naar boven als beneden bijgesteld. Ook de cijfers voor de bruto-opbrengst voor consumptieaardappelen zijn in die periode zowel naar boven als naar beneden bijgesteld.

In de brief geeft Wiebes aan dat tussen CBS en landbouworganisaties is afgesproken dat het CBS geen gebruik maakt van de mogelijkheid om boetes op te leggen als akkerbouwers niet voldoen aan de verplichte deelname aan de landbouwenquête. De deelname aan de enquêtes is na 2015 sterk toegenomen (was in 2015 nog 46%, in 2016 en 2017 boven de 70%).