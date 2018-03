Maatregelen voorkomen aanvoerproblemen aardappelen

Met de juiste maatregelen worden aanvoerproblemen met aardappelen als gevolg van de matige tot strenge vorst dezer dagen voorkomen. Dat geven kenners uit de sector aan.

“We ervaren geen problemen in de aanvoer”, zegt Mark Zuidhof, hoofd inkoop bij McCain. “Telers warmen het product voor de zekerheid iets hoger op dan normaal; 12 à 13 graden in plaats van de gebruikelijke 10 graden. Bij het laden en het transport koelen de aardappelen nu meer af dan normaal. Door die buffer leidt de vorst niet tot problemen.” De onvoldoende geïsoleerde schuren zijn bovendien al leeggereden, geeft Zuidhof aan.

Goede samenwerking van schuur tot fabriek

Ook bij Lamb Weston/Meijer wordt hinder voorkomen door voorzorgsmaatregelen, geeft hoofd inkoop Pieter Jan Georgius aan. “We informeren telers vroegtijdig over wanneer zij aardappelen moeten leveren. Daardoor kunnen zij dit goed organiseren en hebben wij eventueel voldoende tijd voor het vinden van een alternatief. Kortom, door goede samenwerking houden we de lijn schuur tot fabriek zo kort mogelijk.”

Daarnaast heeft de transporteur geïsoleerde wagens, zegt Georgius, en voorkomt een extra isolerend zeil bevriezing van de aardappelen.

Aardappelbewaring

“Vroeger ging er flink wat mis onder deze omstandigheden”, schetst Jeroen Willemse van adviesbureau Delphy. “In theorie kunnen aardappelen bevriezen in de schuur of bij het transport, maar daar wordt goed rekening mee gehouden. Ook in de bewaarschuren gaat het in 95% van de gevallen goed, ondanks de kou. Moderne schuren zijn heel goed geïsoleerd en in oudere schuren biedt een kacheltje soelaas tegen vorst. Zo kun je de temperatuur in de schuur of 5 à 6 graden houden.”

Ook in het buitenland komen door modernisering van de bewaarschuren steeds minder vorstproblemen voor, weet Willemse.