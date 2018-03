Lagere sojaproductie en meer mais gevraagd

Wereldwijd wordt minder soja geproduceerd. Rusland blijft de tarwemarkt domineren.

Rabobank licht de belangrijkste ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt toe in het maandelijkse rapport (maart), Agri Commodity Markets Research.

In het laatste Wasde-rapport (maart) van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) staan geen verrassingen. De wereldwijde productie van sojabonen is verlaagd, met 6 miljoen ton naar bijna 341 miljoen ton voor seizoen 2017-’18.

Argentijnse sojabonenproductie omlaag

De daling komt doordat de Argentijnse sojabonenproductie met 7 miljoen ton naar beneden is bijgesteld naar 47 miljoen ton. Warm en droog weer is de oorzaak van de tegenvallende opbrengsten. De verwachting is dat het daar op korte termijn warm en droog blijft. De totale opbrengst van sojabonen was vorig seizoen (2016-’17) nog bijna 58 miljoen ton. Door de lagere opbrengsten komt de wereldeindvoorraad 2% lager uit voor 2017-’18 op 94,4 miljoen ton.

Sojabonen worden geoogst in Argentinië. De Argentijnse sojabonenproductie is met 7 miljoen ton naar beneden bijgesteld naar 47 miljoen ton- Foto: ANP

Niet overal is het weer ongunstig. De Braziliaanse soja-opbrengst is met 1 miljoen ton verhoogd naar 113 miljoen ton. Er wordt een recordexport verwacht van ruim 70 miljoen ton soja. Dat zorgt voor een lagere Braziliaanse eindvoorraad van soja.

Vraag naar mais trekt aan

De vraag naar mais trekt aan, voornamelijk door de productie van ethanol. Hierdoor stijgt de maisexport vanuit de Verenigde Staten flink met bijna 4,5 miljoen ton in seizoen 2017-’18 naar 56,5 miljoen ton. Hogere export en verbruik wereldwijd zorgen ervoor dat de wereldeindvoorraad van mais afneemt.

Rusland blijft tarwemarkt domineren

De Russische exporthandel blijft de tarwemarkt domineren. Russische tarwe-uitvoer wint terrein door EU-tarwe van de markt te drukken. Europese tarwe-export is met 1 miljoen ton naar beneden bijgesteld op 25 miljoen ton. Aan de andere kant is de Russische tarwe-export met 1,5 miljoen ton verhoogd in de maart-prognose van het Wasde-rapport, naar een record van 37,5 miljoen ton. Door het koude winterse weer van de afgelopen weken is de Russische productie met een fractie verlaagd.