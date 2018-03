Laatste seizoen voor deels geslaagde Erwinia-pilot

Oogst 2018 is het laatste seizoen voor de pilot met de erwiniatoets voor de pootgoedklassen Pb en S.

De pilot heeft kennis over de bacterieziekte opgeleverd, maar het opschonen van de pootgoedkolom is onvoldoende geslaagd. Dat meldt de keuringsdienst NAK na deze beslissing van de vaste commissie pootaardappelen.

Vrijwillige basis

Wellicht wordt de mogelijkheid geboden om van de toets af te zien voor partijen waarvoor dat niet nodig is. Na dit seizoen wordt de toets op vrijwillige basis aangeboden. Over opzet, vorm en financiering hiervan gaat de vaste commissie nog om tafel.

Rasverschillen in gevoeligheid

De pilot heeft veel informatie en inzicht opgeleverd, geeft de NAK aan, zowel op ras- als op soortniveau. “Na 5 jaar toetsen kunnen we spreken van een grondige nulmeting”, legt de dienst uit. “We weten nu dat erwinia algemeen voorkomt, dat er grote rasverschillen zijn in gevoeligheid, dat de soort atroseptica bijna zijn uitgedoofd en dat erwiniabesmetting in een groot deel van PB- en S-pootgoed latent aanwezig is. Het opschonen van de kolom is onvoldoende gelukt.”

Voor het vervolg zijn meerdere opties in beeld, schetst de NAK. “We moeten het doel van de toets duidelijk krijgen: willen we ons richten op het identificeren van schone partijen of juist op het vinden van de zwaar besmette partijen?”

Aardappelplant met erwinia-aantasting. - Foto: Jan Willem Schouten

Versoepeling norm groeischeuren

Daarnaast moet onderzoek meer inzicht geven over de virulentie (agressiviteit) van de verschillende erwiniasoorten. Zo wil de vaste commissie in de toekomst de toets gerichter gebruiken om de risico’s voor pootgoedtelers en -gebruikers van pootgoed te verkleinen.

Daarnaast heeft de vaste commissie ook het voorgenomen besluit met betrekking tot de B-norm bekrachtigd. Met ingang van oogst 2018 wordt de norm voor de klasse B (en waardering II) op een aantal punten versoepeld. Het gaat om groeischeuren (van 0,5 naar 1,5 cm diep, waarbij er geen beperking meer geldt voor het aantal, de lengte en ‘niet over de kop’), drukplekken/blauw (van 6% naar 12% matig), grond (van 1% naar 2%), gerimpelde knollen (naar 1%) en rhizoctonia (van 25% licht naar 25% matig).