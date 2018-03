LTO-Akkerbouw wil pre-harvest glyfosaatverbod

LTO-Akkerbouw wil een pre-harvest glyfosaatverbod opnemen in de akkerbouwcertificering VVAK.

LTO-Akkerbouw wil een verbod op het pre-harvest spuiten van glyfosaat. Het verbod moet worden opgenomen in de akkerbouwcertificering VVAK. Daar wordt binnen het certificeringsoverleg over gesproken, zei voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw op de Themadag Granen in Nijkerk.

Geen residuen van glyfosaat in graan- of meelproducten

“We willen voorkomen dat residuen van glyfosaat achterblijven in graan- of meelproducten. In Duitsland zie je dat bedrijven geen zuivelproducten meer willen van veehouders die glyfosaat gebruiken. Dan kun je glyfosaat ook niet in de productie van voergrondstoffen gebruiken.”

Spuiten van een perceel tarwe. Foto: Henk Riswick

Glyfosaat wordt af en toe over een graangewas gespoten om de afrijping te versnellen en om wortelonkruiden te doden. De akkerbouwer heeft dan meer tijd om een geslaagde groenbemester na het graan te telen. Van Wenum: “De akkerbouw moet inspelen op eisen die schakels verderop in de voedingsketen stellen. De sector moet niet alleen gewaardeerd worden door onze directe afnemers, maar ook door de maatschappij als geheel.”

