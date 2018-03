Kaag wil geen heffing op import palmolie

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil geen heffing opleggen voor de import van palmolie. Dat zegt ze tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer.

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) stelt voor om een heffing in te stellen om de import van palmolie te verminderen. Palmolie is volgens haar slecht voor natuur, milieu en mensenrechten. Ze vindt het gebruik van palmolie ook niet nodig. ‘Het wordt echt als goedkope grondstof gezien voor bijvoorbeeld koekjes. En als we allemaal wat minder vlees eten, hebben we ook minder palmolie nodig”, zegt ze. De rondetafel om palmolie te verduurzamen, die in 2004 is ingesteld, heeft volgens Ouwehand onvoldoende effect.

Verduurzaming palmolie

Minister Kaag benadrukt dat er juist goede stappen worden gezet bij het verduurzamen van de palmolieproductie. Van de in Nederland gebruikte palmolie is 90% duurzaam geproduceerd. Ze voegt er wel aan toe dat veel palmolie in de Rotterdamse haven wordt verwerkt en wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Ze noemt het interessant dat de import van palmolie voor het eerst in 4 jaar weer is gestegen.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch vindt dat Nederlandse ondernemers juist op de goede weg zijn met het verduurzamen van de palmolieketen. Minister Kaag erkent dat sommige landen hebben aangegeven dat de verduurzaming van de productieketen van palmolie dreigt te vertragen als Nederland de import van duurzame palmolie vermindert. VVD-Kamerlid Bente Becker stelt voor om de importheffing voor niet-duurzame palmolie hoger te maken dan de importheffing voor gangbare palmolie. Minister Kaag denkt dat dit onvoldoende effect zal hebben. Ze heeft hierover overleg gevoerd met de landen die palmolie leveren.