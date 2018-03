Importheffing op mais vervalt

Graanverwerkers kunnen mais goedkoper importeren. De Europese Commissie heeft zaterdag 3 maart de invoerheffing voor mais op € 0 per ton gezet.

De heffing wordt berekend op basis van de Europese interventieprijs van mais (€ 101,31), de maisprijs op de termijnmarkt in Chicago (Yellow Corn 3-contract), de premie voor de levering van de mais in een haven in de Golf van Mexico en de vrachtkosten van die haven naar Rotterdam. De Commissie maakt deze berekening iedere dag en hanteert daarbij het gemiddelde van de laatste 10 dagen. De heffing wordt pas aangepast als er meer dan € 5 verschil zit met de vorige berekening.

Maisprijs gestegen

Omdat de maisprijs de laatste weken is gestegen, is de invoerheffing teruggezet naar € 0. De invoerheffing werd 8 augustus 2017 toegepast, omdat de maisprijs op een laag niveau stond. Voor het eerst in 3 jaar hanteerde Brussel een importheffing voor mais. De heffing beschermt de Europese maistelers tegen goedkope import. Omdat de EU veel mais importeert, wordt voor mais een variabele invoerheffing en geen vaste gehanteerd. Mais wordt met importheffing duurder in de EU en dat kan een prijsverlagend effect veroorzaken. De heffing gold niet alleen voor mais, maar ook voor rogge en sorghum.