ING: enorme berg voergraan nodig

De wereld heeft over 35 jaar ruim 70% meer voergraan nodig dan nu. Dat komt vooral omdat de vleesconsumptie in niet-westerse landen sterk toeneemt. Ook groeit de wereldbevolking.

De groeiende vraag kan een prijsopdrijvend effect hebben, zei Cor Bruns, sectorspecialist Food & Agri bij ING, op de Themadag Granen in Nijkerk.

“In hoeverre de prijs stijgt, hangt af van de mate waarin het aanbod toeneemt door hogere hectareopbrengsten. In Oekraïne bijvoorbeeld wordt zo’n 2 tot 2,5 ton tarwe en 5 tot 6 ton mais per hectare geoogst. De betere telers halen al 7 ton tarwe en 10 ton mais. Ook in Rusland stijgen de hectareopbrengsten. Maar de wereld loopt er wel tegen aan dat zoet water, fosfaat en kali schaarser worden.”

Vleesconsumptie groeit 45%

De wereld verbruik zo’n 1.017 miljoen ton voergraan. Dat groeit met 73% naar 1.755 miljoen ton in 2050. Bruns: “Vanaf 2050 zullen 36 van de 98 onderontwikkelde landen meer dan 50 kilo vlees per inwoner per jaar consumeren. In Nederland zitten we nu op 77 kilo. De totale vleesconsumptie in de wereld groeit 45% naar 1.609 miljoen ton. De wereld gaat vooral veel meer kip (+109%) en rundvlees (+74%) eten. Pluimvee vreet vooral graan. Rundvee vreet voornamelijk gras, maar het is niet waarschijnlijk dat er veel meer grasland in de wereld komt.”

Meer reststromen voedingsindustrie gebruiken

Naast de groei van het verbruik van graan, kan de voersector in de onderontwikkelde landen meer reststromen uit de voedingsindustrie gaan gebruiken. Volgens Bruns produceert de EU al maximaal graan. “Hier gaan ook al veel reststromen uit de voeding in het voer. In Azië worden nog nauwelijks reststromen gebruikt.”

Ook ziet Bruns alternatieve voergrondstoffen ontstaan, maar die zetten nu nog weinig zoden aan de dijk. “Eiwitten uit algen en insecten hebben nog een zeer klein marktaandeel. Ook bijproducten van de energieproductie kan steeds meer soja vervangen, zoals jatropha-, koolzaad- of zonnebloemschroot.”