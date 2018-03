IGC gaat uit van krappere graanvoorraad

De International Grains Council (IGC) verwacht dat de wereldwijde graanproductie voor seizoen 2018-’19 uitkomt op 2.087 miljoen ton. Een daling van 17 miljoen ton.

Dat blijkt uit de eerste afgegeven prognose voor het nieuwe seizoen. Daarmee krimpt wereldwijde graanvoorraad voor seizoen 2018-’19 naar de laagste stand in vijf jaar.

Voor het huidige seizoen 2017-’18 is de graanvoorraad met 2 miljoen ton naar beneden bijgesteld naar 2.092 miljoen ton. De verwachting is dat door een aanhoudend groeiende vraag de voorraden krimpen.

De productie van tarwe loopt sterk achteruit in seizoen 2018-’19 vergeleken met het voorgaande seizoen. De IGC verwacht dat de wereld met 741 miljoen ton tarwe 17 miljoen ton tarwe minder gaat produceren dan in seizoen 2017-‘18.

Mais dit seizoen verdroogd

De productie van mais daarentegen wordt voor 2018-’19 hoger ingeschat op 1.052 miljoen ton. Dat komt voornamelijk om dat dit seizoen de droogte in de Verenigde Staten voor grote verliezen zorgt. Voor seizoen 2017-’18 is de maisproductie verder naar beneden bijgesteld met 3 miljoen ton naar 1.045 miljoen ton. De consumptie neemt toe, waardoor de voorraad daalt.

Handel in soja neemt toe, voorraad daalt

Net als bij mais hebben de sojabonengewassen in Argentinië last van ongunstig weer. De productie van sojabonen is met 6 miljoen ton naar beneden bijgesteld op 341 miljoen ton voor seizoen 2017-’18. Deze verlaging zorgt voor een lagere wereldwijde voorraad van 42 miljoen ton sojabonen. Dat is een voorraaddaling van 5 miljoen ton vergeleken met het voorgaande seizoen.

Voor het nieuwe seizoen (2018-’19) wordt een sojaproductie van 354 miljoen ton verwacht. Door goede vraag vanuit de veevoederindustrie verwacht de IGC dat dan een record van 159 ton soja wordt verhandeld.