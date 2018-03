Holland Malt verwacht druk op premie brouwgerst

De brouwgerstpremie komt dit jaar onder druk te staan.

Dat komt omdat het areaal zomergerst groeit in de EU. De EU gaat dit jaar waarschijnlijk meer zomergerst produceren dan het nodig heeft, zei CEO Jos Jennissen van mouterij Holland Malt op de Themadag Granen in Nijkerk.

‘Voor 2018/‘19 verwacht ik een overschot aan zomergerst’

“Het was erg nat op de akkers afgelopen najaar. De akkerbouwers in grote delen van de EU hebben minder wintergraan kunnen zaaien. Daardoor zal het areaal zomergraan groeien, waaronder ook het areaal zomergerst. Dat geldt vooral voor Groot-Brittannië en Scandinavië. De voorgaande twee seizoenen was er een tekort aan zomergerst in de EU. Maar voor 2018/‘19 verwacht ik een overschot.”

Druk op premie

De EU produceert ongeveer 40 tot 50% van alle brouwgerst in de wereld, zegt Jennissen. “Door het krappe aanbod van de laatste twee seizoenen lag de brouwgerstpremie op een gezond niveau. Ik verwacht voor de oogst van dit jaar een druk op de premie door de groei van het areaal zomergerst.”

20.000 hectare zomergerst

Jennissen constateert dat het areaal zomergerst in Nederland in de loop der jaren is gekrompen. “In het begin van deze eeuw stond er nog ruim 60.000 hectare zomergerst in Nederland. Dat is gezakt naar iets meer dan 20.000 hectare vorig jaar. Nederlandse grond is geschikt voor veel gewassen. Akkerbouwers hebben daardoor een ruimere keuze.”