Handvol vroege zaaiers maakt geen vroeg seizoen

Hoewel sommige akkerbouwers er vroeg bij waren, is het aandeel vroege zaaiers klein dit seizoen.

Van een vroeg seizoen is dus geen sprake. Natuurlijk zijn er voorjaarskriebels, merkt Izebrand Haaijer van loonbedrijf Haaijer in het Oost-Groningse Veelerveen. Hij voorzag onder meer 7,5 hectare van Pieter en zoon Willem Dinkla in Bellingwolde van uienzaad. “Na een mooie zaaidag, afgelopen donderdag, zijn we ook alweer teruggefloten”, zegt Haaijer. “Bij elkaar viel er zo’n 15 millimeter, dan kunnen we niks meer. Mooi dat we zo vroeg aan de slag konden. Ik kan me niet herinneren dat we eerder zo vroeg aan het uien zaaien waren. Het ging redelijk, had geen dag eerder gekund.”

Met het oog op de voorspelde vorst voor komend weekeinde: “De tijd zal leren of vroeg zaaien goed is geweest, maar uien kunnen best tegen een beetje vorst.”

Loonbedrijf Haaijer zaait bijzonder vroeg de uien voor Pieter en Willem Dinkla in Bellingwolde. - Foto: Koos van der Spek

Krimp in areaal gele uien verwacht

Het areaal in zijn werkgebied is stabiel, schat Haaijer. Landelijk wordt een krimp van het gele uienareaal verwacht, blijkt uit de ervaringen van Jaap Jonker van zaadbedrijf De Groot en Slot. “Net als collega’s hebben we minder verkocht.” Het aandeel vroege zaaiers noemt hij ‘minimaal’. “Iedereen duikt er gelijk op als iemand gaat zaaien, maar in ons land is nu maximaal 300 hectare uien gezaaid. Niet veel voor de tijd van het jaar.”

Het eerste uienperceel werd gezaaid op 27 februari in Zeeuws-Vlaanderen en tot op heden zijn de meeste zaden in Noord- en Oost-Groningen de grond in gegaan, schat Jonker.

Pas op de plaats door nachtvorst

Met het oog op voorspelde nachtvorst, maakt de akkerbouw een pas op de plaats. “Het is spannend voor telers die vroeg zaaiden: redden de kiemplantjes het? Komend weekeinde wordt er waarschijnlijk veel over de vorst gezaaid. Inmiddels is het ook niet extreem vroeg meer om te zaaien.”