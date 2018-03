HZPC wil bovenmaats pootgoed terugdringen

Telers produceren te veel bovenmaats pootgoed. Daarom wil handelshuis HZPC het telen van potermaten stimuleren.

Dat meldt het bedrijf. De telers hebben in 2017 het hoogste percentage bovenmaat ooit geoogst. Terwijl HZPC daar maar € 5 tot € 8 per 100 kilogram voor betaalt, afhankelijk van het ras. Voor de potermaten publiceert HZPC een prognoseprijs van € 30,75 per 100 kilo.

De gemiddelde opbrengst per hectare in kilo’s is een paar procent hoger dan bij oogst 2016. Binnen de potermaten lag de knolopbrengst echter 3% lager. De gemiddelde hectareopbrengst in kilo’s is gelijk aan het vijfjaarlijks gemiddelde. Bij de potermaten was dat echter 5% lager.

Lagere uitbetalingsprijs bovenmaat

Volgens HZPC worden de bovenmaatse knollen van oogst 2017 voor een deel verkocht als pootgoed. Door de toegenomen productie van de bovenmaten betaalt HZPC daar aanzienlijk minder voor dan bij oogst 2016 (€ 14 tot € 17). De lage uitbetalingsprijs voor de bovenmaat drukt de financiële opbrengst per hectare. Vanwege de grote vraag naar de potermaten wil HZPC het telen daarvan stimuleren.