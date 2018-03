HZPC bepaalt prognoseprijs pootgoed: € 30,75

Aardappelhandelshuis HZPC heeft de prognoseprijs voor pootgoed van oogst 2017 vastgesteld op € 30,75 per 100 kilo.

Deze prijs is gelijk aan de gemiddelde prognoseprijs van de afgelopen 7 jaar, stelt HZPC. “Gezien de omstandigheden is dit boven verwachting”, zegt Lilian Escalon, directeur Europa. “Door de matige consumptiemarkt in Europa en een aantal landen daarbuiten is de vraag naar pootaardappelen kleiner. Desondanks hebben we met een goede prijspolitiek de verkoopprijzen het gehele seizoen op niveau gehouden.” De gemiddelde hectareopbrengsten lagen in 2017 een paar procent hoger dan het jaar ervoor en rond het meerjarig gemiddelde. De kilo’s in de potermaten waren 3% lager en 5% onder het vijfjarig gemiddelde.